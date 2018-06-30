08:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Победитель киберфутбольной бундеслиги продлил контракт на 8 лет

Тим "TheStrxngeR" Катнаватос. Фото Kicker
Тим "TheStrxngeR" Катнаватос. Фото Kicker

Киберфутболист "Базеля" Тим "TheStrxngeR" Катнаватос подписал новый контракт с киберспортивной организацией eSportsReputation. Новое соглашение 19-летнего игрока рассчитан на 7 лет. 

- Я очень рад подписанию долгосрочного контракта, - отметил Катнаватос. - Организация имеет большую роль в оказании мне помощи в достижении успехов. С нетерпением жду еще больше титулов в со своей семьей eSR. Я горжусь тем, что подписал контракт с ведущей мировой организацией. 

Примечателен тот факт, что долгосрочные контракты не свойственны для киберфутбола. Часто игроки и тренеры заключают соглашения на полгода. 

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