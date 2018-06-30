Победитель киберфутбольной бундеслиги продлил контракт на 7 лет

Киберфутболист "Базеля" Тим "TheStrxngeR" Катнаватос подписал новый контракт с киберспортивной организацией eSportsReputation. Новое соглашение 19-летнего игрока рассчитано на 7 лет.

- Я очень рад подписанию долгосрочного контракта, - отметил Катнаватос. - Организация имеет большую роль в оказании мне помощи в достижении успехов. С нетерпением жду еще больше титулов в со своей семьей eSR. Я горжусь тем, что подписал контракт с ведущей мировой организацией.

Примечателен тот факт, что долгосрочные контракты не свойственны для киберфутбола. Часто игроки и тренеры заключают соглашения на полгода.

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