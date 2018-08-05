11:40 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Победитель ЧМ: "Хочу показать этот кубок моему отцу и маме, и разделить с ними радость"

Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports
Мосаад "Msdossary" Альдоссари. Фото EA Sports

Киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари, выигравший  чемпионата мира по FIFA 18, признался, что перед стартом турнира ставил цель выйти в полуфинал. Также он надеется, что выиграет еще несколько трофеев в своей карьере.

 
Мосаад &quot;Msdossary&quot; Альдоссари.Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл чемпионат мира

– Выиграть трофей на такой большой арене – это особые чувства , – цитирует пресс-служба ФИФА Альдоссари. - Перед турниром моя цель состояла в том, чтобы попасть в полуфинал, но как только я попал в Топ-4, моей целью стала победа.

Я думаю, что опыт определенно помог. В этом году я принимал множество плохих решений на первых турнирах, но теперь я привык к крупным турнирам, поэтому просто играю в своем привычном стиле. Хотя, на самом деле это мелочи, так как на чемпионате мира высочайший уровень игры.

В 2018 году я выиграл два трофея, и надеюсь, что в следующем году я смогу выступить на таком же уровне. В этом году я впервые участвовал в финальной стадии FIFA eWorld Cup.

Надеюсь, что на свою родину привезу еще несколько трофеев. Мне всего 18 лет, так что еще есть несколько лет. Нынешний успех я хочу разделить с родителями. Хочу показать этот кубок моему отцу и маме, хочу провести время с ними и с трофеем.

Трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото //
Состав победителя второго отборочного турнира ЧМ //
Киберфутболист из Саудовской Аравии выиграл отборочный турнир ЧМ

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ