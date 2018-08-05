Победитель ЧМ: "Хочу показать этот кубок моему отцу и маме, и разделить с ними радость"

Киберфутболист Team Rogue Мосаад "Msdossary" Альдоссари, выигравший чемпионата мира по FIFA 18, признался, что перед стартом турнира ставил цель выйти в полуфинал. Также он надеется, что выиграет еще несколько трофеев в своей карьере.

– Выиграть трофей на такой большой арене – это особые чувства , – цитирует пресс-служба ФИФА Альдоссари. - Перед турниром моя цель состояла в том, чтобы попасть в полуфинал, но как только я попал в Топ-4, моей целью стала победа.

Я думаю, что опыт определенно помог. В этом году я принимал множество плохих решений на первых турнирах, но теперь я привык к крупным турнирам, поэтому просто играю в своем привычном стиле. Хотя, на самом деле это мелочи, так как на чемпионате мира высочайший уровень игры.

В 2018 году я выиграл два трофея, и надеюсь, что в следующем году я смогу выступить на таком же уровне. В этом году я впервые участвовал в финальной стадии FIFA eWorld Cup.

Надеюсь, что на свою родину привезу еще несколько трофеев. Мне всего 18 лет, так что еще есть несколько лет. Нынешний успех я хочу разделить с родителями. Хочу показать этот кубок моему отцу и маме, хочу провести время с ними и с трофеем.

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