Пике ждал "Монако" в своей киберфутбольной лиге

Президент киберфутбольной лиги eFootball.Pro Жерар Пике рад, что "Монако" стал участником лиги. Также игрок "Барселоны" отметил, что другим командам стоит с большим уважением отнестись к монегаскам.

– "Монако" в настоящее время является одним из самых больших европейских клубов и очень ожидаемым дополнением к eFootball.Pro, – приводит пресс-служба лиги слова Пике. - Монегаски уже выступают в нескольких киберспортивных дисциплинах, поэтому, несомненно, будут соперниками, которых стоит опасаться. Остальные клубы должны быть настороже.

"Монако" присоединился к киберфутбольной лиге Жерара Пике