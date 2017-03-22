Пике создает киберспортивный проект

Защитник "Барселоны" Жерар Пике открывает киберспортивный проект. Он называется eFootball.Pro. В настоящий момент на сайте нет никакой информации, но ведется набор сотрудников. В проект требуются специалисты в области маркетинга, рекламы, контент-менеджмента и организации мероприятий. Отметим, что ранее футболист уже сообщал о намерении инвестировать в киберспорт.
"Присоединяйтесь, и мы создадим будущее футбола в киберспорте!", – написал Пике.
Join me to create the future of football in eSports! ➡ https://t.co/90U1XQq27p pic.twitter.com/xo2zjn7p1Z– Gerard Piqué (@3gerardpique) 21 марта 2017 г.