16:47 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Пике создает киберспортивный проект

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике открывает киберспортивный проект. Он называется eFootball.Pro. В настоящий момент на сайте нет никакой информации, но ведется набор сотрудников. В проект требуются специалисты в области маркетинга, рекламы, контент-менеджмента и организации мероприятий. Отметим, что ранее футболист уже сообщал о намерении инвестировать в киберспорт.

"Присоединяйтесь, и мы создадим будущее футбола в киберспорте!", – написал Пике.

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