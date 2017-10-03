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PES League World Tour - официальный кибертурнир Лиги чемпионов

PES League World Tour 2018. Фото pesleague.konami.net
PES League World Tour 2018. Фото pesleague.konami.net

Пресс-служба УЕФА объявила, что PES League World Tour 2018 утвержден в качестве официального кибертурнира Лиги чемпионов. С зимы до весны будут проводиться отборочные турниры, а лучшие игроки сыграют в финальной стадии, которая пройдет летом 2018 года.

Также отмечается, что в этом сезоне кроме дисциплины "1 на 1" также добавлена возможность стать чемпионом в кооперативе.

Напомним, компания Konami, являющаяся разработчиком PES 2018, является официальным партнером УЕФА и обладает лицензиями на еврокубковые турниры.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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