PES League World Tour - официальный кибертурнир Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила, что PES League World Tour 2018 утвержден в качестве официального кибертурнира Лиги чемпионов. С зимы до весны будут проводиться отборочные турниры, а лучшие игроки сыграют в финальной стадии, которая пройдет летом 2018 года.

Также отмечается, что в этом сезоне кроме дисциплины "1 на 1" также добавлена возможность стать чемпионом в кооперативе.

Напомним, компания Konami, являющаяся разработчиком PES 2018, является официальным партнером УЕФА и обладает лицензиями на еврокубковые турниры.