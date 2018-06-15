PES 2019 потролила FIFA 19

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019, на своей странице в Твиттере потролила игру-конкурента FIFA 19. Популярный блог о видеоиграх разместил видео с выставки E3, на котором вратарь в FIFA 19 в простой ситуации сыграл нереалистично, упав перед мячом, и это после того, как EA Sports объявила, что проблемы с вратарями, которые были в последних частях футсима, будут решены в новой игре. Konami провокационно прокомментировал видео: "Всегда можно выбрать PES 2019: 30 августа 2018-го".