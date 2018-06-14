PES 2019 обошла FIFA 19 в борьбе за звание "Лучшая спортивная игра выставки E3"

Компания Konami опубликовала в Твиттере список наград, полученных футбольным симулятором Pro Evolution Soccer 2019 на игровой выставке E3. PES 2019 опередила другой футсим FIFA 19 в борьбе за звание "Лучшая спортивная игра".

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии