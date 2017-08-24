PES 2018 обошла FIFA 18 в борьбе за звание лучшей спортивной игры Gamescom

Новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018 был признан лучшей спортивной игрой игровой выставки Gamescom, проходящей в Кельне. Об этом на своей странице в Твиттере сообщили разработчики игры.

Примечателен тот факт, что в борьбе за это почетное звание PES 2018 также обошел своего главного и единственного конкурента в мире футбольных симуляторов FIFA 18, разрабатываемую EA Sports. Тем не менее, Electronic Arts получили приз за лучший стенд на выставке.

Лучшим же симулятором выставки была признана гоночная игра Project Cars 2, а лучшей гонкой - Forza Motorsport 7.