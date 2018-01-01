Пеле включил экс-игрока "Анжи" в свой состав в FIFA 18

Легендарный бразильский нападающий Пеле стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной бразильцем, чтобы заработать очки и внутригровую валюту. В команду были включены только карточки бразильских игроков, в том числе экс-вингера "Анжи" Виллиана и самого Пеле.

Полностью состав Ди Марии выглядит следующим образом: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Давид Луис ("Челси"), Тиагу Сильва ("ПСЖ"), Марселу ("Реал"), Луис Густаву ("Марсель"), Пеле (Икона), Каземиру ("Реал"), Виллиан ("Челси"), Роналду (Икона), Неймар ("ПСЖ"). Общий рейтинг состава равняется 87 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 100 (максимум 100).

На скамейке запасных остались: Алиссон ("Рома"), Лукас Моура ("ПСЖ"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"), Фабинью ("Монако"), Филипе Луис ("Атлетико"), Миранда ("Интер"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль").

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18