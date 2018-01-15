Пеле, Мальдини и Месси - в составе Роналдинью в FIFA 18

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью​ стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной ирландцем, который также является активным стримером и игроком в футсим.

Полностью состав Роналдинью выглядит следующим образом: Тиагу Волпи ("Керетаро"), Нельсон Семеду ("Барселона), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Паоло Мальдини (Икона), Рикардо Родригес ("Милан"), Паулинью ("Барселона"), Пеле (Икона), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Лионель Месси ("Барселона"), Луис Суарес ("Барселона"), Роналдинью (Икона). Общий рейтинг состава равняется 89 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 94 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось помериться силами с составами Пеле, Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18