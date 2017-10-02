Пеле и Марадона - в составе Томаса Мюллера в FIFA 18

Нападающий "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер стал вторым участником нового режима FIFA 18, который называется "Битва составов". В течение недели игрокам предлагается сыграть с составом немецкого футболиста, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Состав Мюллера выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария"), Жошшуа Киммих ("Бавария"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Давид Алаба ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Диего Марадона (Икона), Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго"), Пеле (Икона), Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Криштиану Роналду ("Реал"). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность - 63 (максимум 100).

Напомним, что на прошлой неделе игрокам предлагалось сыграть с составом Антуана Гризманна, в котором были собраны игроки из чемпионата Испании и лучшие карточки французских игроков, в том числе икона Тьерри Анри.

Состоялся выход FIFA 18 //

Представлен трейлер запуска FIFA 18