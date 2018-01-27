Организаторы отборочного турнира ЧМ по FIFA 18 извинились за первый игровой день

Компания EA Sports принесла извинения участникам отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 за первый игровой день. Напомним, вчера сначала был задержан старт квалификационной стадии, которая проводится по швейцарской системе, а потом и вовсе из-за проблем с сервисом PSN было принято досрочно завершить игровой день.

Позже всем участникам на почту пришли письма с извинениями за технические проблемы, о чем на своей странице в социальной сети сообщил киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом "мейджоре" по FIFA 18. 24-летний россиянин успел вчера сыграть два матча, в которых потерпел поражения.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.

Михаил "Torres" Запорожец: "Организация отбора ЧМ оставляет желать лучшего" //

Российский киберфутболист начал "мейджор" с поражения от игрока "Манчестер Сити" //

Состав единственного россиянина на отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18 //

Российский киберфутболист недоволен условиями проведения отборочного турнира ЧМ