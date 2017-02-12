Определился игрок, который представит тульский "Арсенал" на Кубке РФПЛ

Футбольный клуб "Арсенал" подпишет контракт с 21-летним киберфутболистом Вячеславом Алхазовым, который выступит за команду на предстоящем Кубке РФПЛ по киберфутболу. Игрок заслужил это право после победы на отборочном соревновании в Туле.

– Горжусь тем, что буду представлять "Арсенал" в финале, – цитирует клубная пресс-служба Алхазова. – Не могу сказать, что турнир для меня получился сложным. Трудности возникли лишь в решающих поединках, где вовремя успел поменять тактику и выиграл. Сегодняшняя победа стала для меня главной за последние 9 лет, что я занимаюсь киберфутболом. Не люблю загадывать, но постараюсь побороться в Уфе за самое высокое место.

В турнире примут участие 16 киберфутболистов, представляющих футбольные клубы премьер-лиги. Заключительный этап соревнований пройдет в конце февраля в Уфе.