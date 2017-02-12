23:38 12 февраля | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Определился игрок, который представит тульский "Арсенал" на Кубке РФПЛ

Киберфутболист Вячеслав АЛХАЗОВ (слева) и вратарь "Арсенала" Михаил ЛЕВАШОВ. Фото arsenaltula.ru
Киберфутболист Вячеслав АЛХАЗОВ (слева) и вратарь "Арсенала" Михаил ЛЕВАШОВ. Фото arsenaltula.ru
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Футбольный клуб "Арсенал" подпишет контракт с 21-летним киберфутболистом Вячеславом Алхазовым, который выступит за команду на предстоящем Кубке РФПЛ по киберфутболу. Игрок заслужил это право после победы на отборочном соревновании в Туле.

– Горжусь тем, что буду представлять "Арсенал" в финале, – цитирует клубная пресс-служба Алхазова. – Не могу сказать, что турнир для меня получился сложным. Трудности возникли лишь в решающих поединках, где вовремя успел поменять тактику и выиграл. Сегодняшняя победа стала для меня главной за последние 9 лет, что я занимаюсь киберфутболом. Не люблю загадывать, но постараюсь побороться в Уфе за самое высокое место.

В турнире примут участие 16 киберфутболистов, представляющих футбольные клубы премьер-лиги. Заключительный этап соревнований пройдет в конце февраля в Уфе.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/vyacheslav-alkhazov-predstavit-arsenal-v-chempionate-rfpl-/

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Материалы REN-TV

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