"Олимпиец" подписал киберфутболиста

В конце прошлого года футбольный клуб "Олимпиец" обзавелся своим киберфутболистом. 28 декабря был подписан контракт с 19-летним Кириллом Прытиным, который выиграл турнир по FIFA 18, организованный клубом.

– Я подписал свой первый контракт, – отметил Прытин. – Начинал с того, что просто играл с друзьями, в свое удовольствие. Но мне хотелось большего, и я стал принимать участие в различных соревнованиях. К примеру, недавно играл в Кубке России. Завоевание Кубка "Олимпиец" считаю большим успехом. И вскоре после этой победы заключил с клубом из родного города соглашение. Раньше я только следил за его выступлениями в ФНЛ, а теперь сам буду защищать цвета "Олимпийца", чему очень рад. Первый онлайн-турнир среди киберфутболистов клубов ФНЛ состоится уже 13 января. Я в каждом матче играю на победу. Такой же девиз и у нашей команды. Теперь буду стараться, чтобы имя "Олимпийца" зазвучало и на киберфутбольной арене России.