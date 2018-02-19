Окоча включил нападающего ЦСКА в свой состав в FIFA 18

Экс-полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной африканцем, чтобы заработать внутригировую валюту.

Окоча выбрал игровую схему 4-2-2-2. Пару нападения составили бразилец Неймар из "ПСЖ" и нигериец Ахмед Муса, который зимой перебрался из "Лестера" в ЦСКА на правах аренды.

Полностью стартовый состав команды Окочи выглядит следующим образом: Лукаc Градецки ("Айнтрахт"), Виктор Мозес ("Челси"), Лоран Блан (Икона), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Левен Кюрзав ("ПСЖ"), Вилфред Ндиди ("Лестер"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Джей-Джей Окоча (Икона), Роналдинью (Икона), Ахмед Муса ("Лестер") и Неймар ("ПСЖ"). Общий рейтинг состава равняется 85 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 86 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сразиться с составами, собранными Рио Фердинандом, Роналдинью, Пеле, Деле Алли, Томаса Мюллера и других.

Пеле, Мальдини и Месси – в составе Роналдинью в FIFA 18 //

Роналдо, Месси и Роналду – в составе игрока-стримера "Халл Сити" в FIFA 18 //

Пеле включил экс-игрока "Анжи" в свой состав в FIFA 18