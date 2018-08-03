Обзор групповой стадии чемпионата мира по киберфутболу. Видео

Организаторы чемпионата мира по киберфутболу опубликовали в Твиттере обзор групповой стадии турнира. Вчера в Лондоне киберспортсмены начали борьбу за путевки в плей-офф, а сегодня стали известны 16 вышедших в стадию на выбывание.

Чемпионат мира проходит на O2 Арене и завершится 4 августа. 32 лучших игрока ведут борьбу за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.