Обзор групповой стадии чемпионата мира по киберфутболу. Видео

Организаторы чемпионата мира по киберфутболу опубликовали в Твиттере обзор групповой стадии турнира. Вчера в Лондоне киберспортсмены начали борьбу за путевки в плей-офф, а сегодня стали известны 16 вышедших в стадию на выбывание.
Чемпионат мира проходит на O2 Арене и завершится 4 августа. 32 лучших игрока ведут борьбу за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.
Group Stages ✅– #FIFAeWorldCup (@FIFAeWorldCup) 3 августа 2018 г.
Bring on the knock-out stages! #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/GVN5Pcq9Nk
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