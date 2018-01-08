Объявлены 55 претендентов на попадание в команду году FIFA 18

Компания EA Sports объявила претендентов на попадание в команду году в FIFA 18. 55 номинантов были отобраны на основании их выступлений в реальной жизни в 2017 году. 11 игроков, которые получат специальные TOTY-карточки с повышенными рейтингами будут отобраны к 15 января.
Впервые команда года FIFA 18 будет выбираться специальным жюри, так как подведение итогов года ФИФА перенесла на ноябрь, когда футбольный симулятор только выходит.
The 55 nominees for the EA SPORTS Team of the Year revealed! See them all and learn how the winners will be chosen: https://t.co/pJJlt1Z529 #TOTY #FIFA #FUT pic.twitter.com/pIQ7LZGQUf– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 января 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/team-of-the-year
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