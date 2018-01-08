23:30 8 января | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Объявлены 55 претендентов на попадание в команду года FIFA 18

Команда года FIFA 18. Фото EA Sports Вратари, претендующие на попадание в команду год FIFA 18. Фото EA Sports Защитники, претендующие на попадание в команду год FIFA 18. Фото EA Sports Полузащитники, претендующие на попадание в команду год FIFA 18. Фото EA Sports Нападающие, претендующие на попадание в команду год FIFA 18. Фото EA Sports
Команда года FIFA 18. Фото EA Sports

Компания EA Sports объявила претендентов на попадание в команду года в FIFA 18. 55 номинантов были отобраны на основании их выступлений в реальной жизни в 2017 году. 11 игроков, которые получат специальные TOTY-карточки с повышенными рейтингами будут отобраны к 15 января. 

Впервые команда года FIFA 18 будет выбираться специальным жюри, так как подведение итогов года ФИФА перенесла на ноябрь, когда футбольный симулятор только выходит.

Дополнительная информация

https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/team-of-the-year

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Материалы других СМИ
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