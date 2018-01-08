Объявлены 55 претендентов на попадание в команду года FIFA 18

Компания EA Sports объявила претендентов на попадание в команду года в FIFA 18. 55 номинантов были отобраны на основании их выступлений в реальной жизни в 2017 году. 11 игроков, которые получат специальные TOTY-карточки с повышенными рейтингами будут отобраны к 15 января.

Впервые команда года FIFA 18 будет выбираться специальным жюри, так как подведение итогов года ФИФА перенесла на ноябрь, когда футбольный симулятор только выходит.