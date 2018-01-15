"Нью-Йорк Ред Буллз" подписал киберфутболиста

"Нью-Йорк Ред Буллз" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Майком Лабеллем. Уроженец Хьюстона является одним из самых популярных авторов видеороликов по FIFA 18 (70 тысяч подписчиков на Twtich и 285 тысяч подписчиков на YouTube) и одним из лучших игроков в мире как на Xbox One, так и на Play Station 4. Лабелль будет представлять клуб из Нью-Йорка на турнире MLS, который пройдет в апреле.

- Счастлив присоединиться к "Нью-Йорк Ред Буллз" и представлять его в eMLS, - сказал Лабелль. - Когда я начал свою карьеру в FIFA, таких возможностей в eSports не было. Я всегда гордился тем, что являюсь был лидером в киберфутбольном сообществе и не могу дождаться начала работы в eMLS.

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