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Нойер и Буффон - лучшие вратари PES 2018

Лучшие вратари PES 2018. Фото twitter.com/officialpes
Лучшие вратари PES 2018. Фото twitter.com/officialpes

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список лучших голкиперов игры. Первое место занял вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер, общий рейтинг которого составил 91 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный – 99. – Прим. "СЭ").

Второе место занял страж ворот "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон с рейтингом 89, а третье место разделили Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Ян Облак ("Атлетико") и Тибо Куртуа ("Челси").

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