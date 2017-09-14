Неймар в форме "Барселоны" - на заставке PES 2018

Сегодня по всему миру состоялся релиз нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Первое, что удивило футбольных фанатов - на заставке новой игры в числе игроков в форме "Барселоны" Андреса Иньесты, Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхи Роберто также присутствует Неймар, который летом перешел из стана каталонцев в "ПСЖ".
Ожидается, что в первом патче эта ситуация будет исправлена и Неймара заменит Жерар Пике, как это было сделано на обложке в игровых магазинах консолей и Steam.
Игра PES 2018 получила высокие оценки //
PES 2018 обошла FIFA 18 в борьбе за звание лучшей спортивной игры Gamescom
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхи Роберто
crazysun78
думаю, первый патч выйдет быстро, особенно после удивления псж...
20:12