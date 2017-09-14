Неймар в форме "Барселоны" - на заставке PES 2018

Сегодня по всему миру состоялся релиз нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. Первое, что удивило футбольных фанатов - на заставке новой игры в числе игроков в форме "Барселоны" Андреса Иньесты, Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхи Роберто также присутствует Неймар, который летом перешел из стана каталонцев в "ПСЖ".

Ожидается, что в первом патче эта ситуация будет исправлена и Неймара заменит Жерар Пике, как это было сделано на обложке в игровых магазинах консолей и Steam.

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