Неймар с Роналду будет на обложках специальных изданий FIFA 19

Компания EA Sports объявила, что на обложках специальных изданий Champions Edition и Ultimate Edition нападающий "Реала" Криштиану Роналду будет не один. Вместе с португальцем будет изображен форвард "ПСЖ" Неймар.

Примечателен тот факт, что ранее и Неймар, и Роналду в разные годы были главными лицами другого футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.