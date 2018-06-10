Неймар с Роналду будет на обложках специальных изданий FIFA 19

Компания EA Sports объявила, что на обложках специальных изданий Champions Edition и Ultimate Edition нападающий "Реала" Криштиану Роналду будет не один. Вместе с португальцем будет изображен форвард "ПСЖ" Неймар.
Примечателен тот факт, что ранее и Неймар, и Роналду в разные годы были главными лицами другого футбольного симулятора Pro Evolution Soccer.
Two champions on one cover. Only on the #FIFA19 Champions & Ultimate Edition 👉https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/K6Z9OTxEL8– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 июня 2018 г.
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