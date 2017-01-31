19:00 31 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Началась регистрация на вторую квалификацию чемпионата РФПЛ по FIFA 17

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Открылась регистрация на второй отборочный турнир чемпионата РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги. Она продлится до 4 февраля, а 5 февраля стартует само соревнование. Игры будут проводить на платформе Miсrosoft XBOX One. Два киберфутболиста из отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов премьер-лиги за звание чемпиона РФПЛ.

Отметим, что чемпионат РФПЛ является российским отборочным этапом мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА). Победителю турнира компания EA SPORTS предоставит право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL, а так же оплатит перелет и проживание.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/championat/

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