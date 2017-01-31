Началась регистрация на вторую квалификацию чемпионата РФПЛ по FIFA 17

Открылась регистрация на второй отборочный турнир чемпионата РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт лиги. Она продлится до 4 февраля, а 5 февраля стартует само соревнование. Игры будут проводить на платформе Miсrosoft XBOX One. Два киберфутболиста из отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов премьер-лиги за звание чемпиона РФПЛ.

Отметим, что чемпионат РФПЛ является российским отборочным этапом мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА). Победителю турнира компания EA SPORTS предоставит право на участие в региональном отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL, а так же оплатит перелет и проживание.