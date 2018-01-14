Na’ Vi продлила контракт с киберфутболистом

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere продлила соглашение с игроком в FIFA Евгением "Yozhyk" Мостовиком. Как сообщает официальный сайт "Рожденных побеждать", новый контракт с киберфутболистом рассчитан до конца 2018 года. Отметим, что один из самых известных в СНГ игроков выступает за Na’ Vi уже почти семь лет.

"За столь долгий срок он не только зарекомендовал себя ответственным и трудолюбивым игроком, но и стал образцом стабильности в Natus Vincere. Защищая цвета NAVI, Yozhyk сумел завоевать немало ценных трофеев и доказал своё право называться Рождённым Побеждать. Впереди его ждёт новое испытание – уже 26 января в Барселоне стартует чемпионат FUT Champions Cup #1, и наш игрок приложит все усилия, чтобы показать всё, на что он способен", – говорится в сообщении на официальном сайте Natus Vincere.