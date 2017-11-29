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Мустафи получил именное издание PES 2018


Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи получил в подарок именное издание футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. В набор вошли диск с изображением футболиста на обложке и джойстик с оригинальным оформлением.

Напомним, в начале октября "Арсенал" стал официальным партнером PES 2018, после чего в игру также был добавлено детально проработанный стадион лондонского клуба.

"Арсенал" стал партнером PES 2018

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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