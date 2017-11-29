Мустафи получил именное издание PES 2018

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи получил в подарок именное издание футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. В набор вошли диск с изображением футболиста на обложке и джойстик с оригинальным оформлением.
Напомним, в начале октября "Арсенал" стал официальным партнером PES 2018, после чего в игру также был добавлено детально проработанный стадион лондонского клуба.
"Арсенал" стал партнером PES 2018
You’re welcome @MustafiOfficial. 😊 #PES2018 pic.twitter.com/j5Hl4pMWEM– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 28 ноября 2017 г.
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