Мората и Гуллит посетят финал чемпионата мира по киберфутболу в Лондоне

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората и экс-игрок сборной Голландии Руд Гуллит посетят финал чемпионата мира по киберфутболу FIFA Interactive World Cup 2017. Решающая встреча пройдет сегодня в Центральном зале Вестминстер в Лондоне. За выход в финал поборются англичанин Спенсер "Gorilla" Илинг, немец Кай "Deto" Воллин, Тимо "TimoX" Сип из футбольного "Вольфсбурга" и Флориан "CodyDerFinisher" Мюллер, представляющий швейцарский клуб "Базель".

Победитель и финалист заработают по 200 и 40 тысяч долларов из общего призового фонда 300 тысяч долларов. Всего до LAN-финала чемпионата мира добрались 32 киберфутболиста. Единственный представитель России Андрей "Timon" Гурьев покинул FIWC в первом раунде плей-офф.