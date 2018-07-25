"Монако" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Монако" подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре будет детально проработана форма монегасков.

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Монако".

Напомним, ранее стало известно, что в PES 2019 будет полностью лицензирован чемпионат России, а также появятся лиги Аргентины, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Шотландии и Дании. Выход игры запланирован на 30 августа этого года.

РФПЛ появится в PES 2019 //

В PES 2019 появятся чемпионаты Аргентины, Швейцарии, Бельгии и Шотландии