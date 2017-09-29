"Монако" представил киберспортивную команду клуба

"Монако" на официальном канале на Youtube опубликовал ролик о киберспортивной команде клуба. Честь монегасков на виртуальных полях FIFA 18 в составе AS Monaco eSports в этом сезоне будут защищать 21-летние Флориан 'RayZiaaH' Марида и Венсан 'Vinch' Хоффман (в прошлом сезоне выступал за "Нант". - Прим. "СЭ"). Первый вошел в Топ-8 FIFA 17 Ultimate Team Champion, а второй был чемпионом мира по FIFA 14.

Первые матчи в новом сезоне киберспортивного чемпионата Франции запланированы на конец октября. В прошлом сезоне чемпионом стал представитель "Метца" Йоан 'Maniika' Симон, который в начале сентября подписал контракт с "ПСЖ".