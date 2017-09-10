Модрич - лучший полузащитник PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список лучших полузащитников игры. Первое место занял хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич с общим рейтингом 89 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Второе место между собой разделили Тони Кроос ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Артуро Видаль ("Бавария") и Месут Езил ("Арсенал"), общие рейтинги которых составили 88 OVR. Третье место разделили Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Андрес Иньеста ("Барселона") и Иско ("Реал").

Четвертое и пятое места заняли Н'Голо Канте ("Челси") и Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед") с рейтингами 86 и 85 соответственно.

Напомним, в PES 2017 лучшими полузащитниками были Иньеста и Погба с рейтингами 89.

Обамеянг и Бэйл – самые быстрые игроки PES 2018, не считая Усэйна Болта //

Нойер и Буффон – лучшие вратари PES 2018 //

Пьянич – лучший исполнитель штрафных ударов в PES 2018, Роналду нет в пятерке //

Рамос, Бонуччи, Марселу, Боатенг и Силва – лучшие защитники PES 2018