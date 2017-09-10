Модрич и Де Брейне получили рейтинги в FIFA 18 выше, чем у Иньесты и Погба

EA Sports опубликовала карточки игроков с 20 по 11 места в Топ-100 FIFA 18. Фото easports.com

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 20 по 11 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Как и ожидалось, теперь у вингера "Реала" Гарета Бэйла и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса будут одинаковые рейтинги - 89 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Первый получил "-1", а второй - "+2", поэтому у них стали равные рейтинги.

Полностью вторая десятка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

20. Антуан Гризманн (ФРВ, "Атлетико", 88)

19. Тибо Куртуа (ВРТ, "Челси", 89)

18. Серхио Агуэро (ФРВ, "Манчестер Сити", 89)

17. Гарет Бэйл (ПВ, "Реал", 89)

16. Джорджо Кьеллини (ЦЗ, "Ювентус", 89)

15. Кевин Де Брейне (ЦАП, "Манчестер Сити", 89)

14. Алексис Санчес (ЛП, "Арсенал", 89)

13. Джанлуиджи Буффон (ВРТ, "Ювентус", 89)

12. Лука Модрич (ЦП, "Реал", 89)

11. Давид Де Хеа (ВРТ, "Манчестер Юнайтед", 90)

Первая десятка Топ-100 FIFA 18 будет опубликованы завтра, 11 сентября, в 20.00 по московскому времени.

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