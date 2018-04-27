Миранчуки, Гильерме и Геркус поддержали киберфутболиста "Локомотива" перед стартом чемпионата РФПЛ

"Локомотив" записал видео в поддержку киберфутболиста Loko eSports Роберта "Ufenok77" Фахретдинова. Президент клуба Илья Геркус, голкипер Маринату Гильерме, а также Алексей и Антон Миранчуки пожелали успехов киберспортсмену.

Финальная стадия eFootball RFPL Championship состоится в эти выходные в Москве. "Локомотив" сыграет в группе со "Спартаком", "Уфой" и "Амкаром". Победитель на каждой платформе получит путевку на отборочный турнир чемпионата мира.

РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18 //

"Локомотив" сыграет со "Спартаком" в группе на чемпионате РФПЛ по FIFA 18