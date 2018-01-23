"Миннесота Юнайтед" создала киберфутбольную команду

"Миннесота Юнайтед" на официальном сайте объявила о создании в клубе киберфутбольного отделения. Были подписаны контракты сразу с четырьмя киберспортсменами Джеем "JayAdams" Адамсом, Мэттом "Pugzilla" Мелло, Элиасом "Pacify X" Бакой и Эндрю "TheLastCaptainX" Галло. Один из них будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.
Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18
🎮 pass the sticks 🎮#MNUFC signs four eSports athletes to rep the club. #eMLS– Minnesota United FC (@MNUFC) 22 января 2018 г.
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