"Миннесота Юнайтед" создала киберфутбольную команду

"Миннесота Юнайтед" на официальном сайте объявила о создании в клубе киберфутбольного отделения. Были подписаны контракты сразу с четырьмя киберспортсменами Джеем "JayAdams" Адамсом, Мэттом "Pugzilla" Мелло, Элиасом "Pacify X" Бакой и Эндрю "TheLastCaptainX" Галло. Один из них будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.

Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18