Милнер первым получил карточку рекордсмена в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков недавних матчей национальных кубков. Специальные MOTM-карточки получили Эден Азар ("Челси"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Робин ван Перси ("Фейеноорд"), Камиль Вильчек ("Бреннбю") и Каспер Слот ("Силькеборг"). Также карточку рекордсмена получил полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер​, который первым в истории Лиги чемпионов отдал 9 голевых передач.

Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.