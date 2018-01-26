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Михаил "Torres" Запорожец: "За 7 часов сыграли только 2 матча, организация отбора ЧМ оставляет желать лучшего"


Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, во втором туре квалификации проиграл малазийцу Лукману "LuqmanHzq" Хазику (4:5). После игры он в очередной раз негативно отозвался об организации турнира.

"Проигрываю во 2-м раунде малазийцу. Оправдываться никак не буду, как обычно много торопился и проиграл выигранную серию. За 7 часов сыграли только 2 матча, что будет дальше - неизвестно. Организация оставляет желать лучшего, не ожидал что мой первый международный турнир будет такой", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.

Напомним, квалификация проходит по швейцарской системе - каждый из 64 участников на каждой платформе (Xbox One и PlayStation 4) сыграет по 7 матчей, а лучшие выйдут в 1/16 финала турнира.

 
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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