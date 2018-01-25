Михаил "Torres" Запорожец: "Пробиться на чемпионат мира будет очень непросто"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, признался, что рассчитывает пробиться на мировое первенство. Также он разъяснил, как будет проходить турнир в эти выходые в Барселоне.

- Вы прошли отборочные на первый "мейджор" в Барселоне FUT Champions Cup и будете на нем единственным игроком из России. Что значит "мейджор" в терминологии FIFA и какую роль он играет в соревновательной системе?

– "Мейджор" – это оффлайн турнир со 128 участниками, поровну разделенными в дивизионах Xbox One и PlayStation 4. Восемь лучших игроков на каждой платформе выйдут в плей-офф EA SPORTS FIFA 18 Global Series. Призовой фонд данного турнира составляет 200 тысяч долларов.

- Нужны ли киберфутболу спортивные клубы из РФПЛ и аналогичных чемпионатов из других стран?

– Во многих странах уже есть свои лиги – киберфутболисты представляют футбольные клубы и соревнуются между собой в чемпионатах, которые являются аналогичными футбольным. Насколько я знаю, РФПЛ тоже планировала создать что-то подобное.

- Какие цели ставите на 2018 год?

– В 2018 году планирую продолжить успешное выступление на крупных турнирах как в России, так и за ее пределами. Хотелось бы попасть на итоговый чемпионат мира FeWC, но с текущей конкуренцией в FIFA сделать это будет очень непросто. Придется проделать очень много работы, и я постараюсь сделать всё возможное для реализации поставленной цели.