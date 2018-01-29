Михаил "Torres" Запорожец: "Надеюсь, на следующем отборе ЧМ россиян будет больше"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, который был единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, подвел итоги "мейджора" в Барселоне. Также он выразил надежду, что по итогам феврале количество россиян, прошедших квалификацию, будет больше.

"Завершился первый "мейджор" в Барселоне. Впечатления от него остались смешанные, по ходу турнира возникало много проблем. Не стал исключением и последний игровой день. Полуфиналы и финал турнира на Play Station 4, а также гранд-финал из-за проблем с PSN пришлось проводить на консоли Xbox One, в связи с чем аргентинец в решающих встречах не имел практически никаких шансов на победу. Несмотря на это, оба участника гранд-финала получат по 22 тысячи долларов, в этом плане ЕА поступили справедливо. Победу одержал 16-летний британец DhTekKz, который показал действительно очень крутую игру и заслуженно выиграл титул.

Впереди февраль, второй отборочный месяц FUT Champions. Надеюсь, что по его итогам представительство игроков из СНГ региона на следующем "мейджоре" увеличится, а итоговый результат будет намного лучше текущего. Сам же постараюсь приложить все усилия, чтобы отобраться еще раз, хотя второй раз подряд сделать это будет очень непросто. Самое главное не терять надежду и не обращать внимания на все потусторонние факторы, которые якобы мешают нашим игрокам. Все в ваших руках. Шанс существует всегда", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.