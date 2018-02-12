Михаил "Torres" Запорожец: "Единственным вариантом нормально играть в FIFA 18 остается переезд в Москву"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, который был единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, считает, что потерял шансы на попадание на второй "мейджор". В прошедшие выходные он одержал 39 побед в 40 матчах Weekend League. Теперь на его счету 73 побед в этом месяце. Право побороться за путевку на мировое первенство получат 64 лучших киберфутболиста февраля.

"Через силу смог доиграть эту Викенд Лигу. Результат хороший, но шансов на отбор практически нет. Еще раз повторюсь, условия в Москве в плане интернета просто шикарные (в эти выходные он ездил в столицу на LAN-турнир. - Прим. "СЭ"). По сравнению с тем, в каких ужасных условиях играю я дома (киберспортсмен живет в Пензе. - Прим. "СЭ"), здесь все летает. Видимо единственным вариантом нормально играть остается переезд в Москву", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.