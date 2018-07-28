Товарищеский турнир международный кубок чемпионов будет лицензирован в PES 2019, сообщает пресс-служба разработчиков игры. Игроки в режиме "Мастер-лига" (режим, в котором вам дается право управлять любым клубом) во время межсезонья смогут принять участие со своей командой в данном турнире, который в настоящее время проходит между клубами, готовящимися к старту сезонов в своих лигах.

Напомним, в 2018 году в международном кубке чемпионов участвуют "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Лион", "ПСЖ", "Бавария", "Боруссия Д", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Рома", "Бенфика", "Атлетико", "Реал" и "Барселона".