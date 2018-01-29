Месси, Анри и Роналду - в составе Тима Кэйхилла в FIFA 18

Полузащитник "Мельбурн Сити" и сборной Австралии Тим Кэйхилл стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной австралийцем, чтобы заработать внутригировую валюту.

Стартовый состав команды Кэйхилла выглядит следующим образом: Дэвид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Нелсон Семеду ("Барселона"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Бавария), Марселу ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Тьерри Анри (Икона), Тим Кэйхилл ("Мельбурн Сити"), Марко ван Бастен (Икона), Криштиану Роналду ("Реал"). Общий рейтинг состава равняется 91 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 90 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сразиться с составами, собранными Рио Фердинандом, Роналдинью, Пеле, Деле Алли, Томаса Мюллера и других.

Пеле, Мальдини и Месси – в составе Роналдинью в FIFA 18 //

Роналдо, Месси и Роналду – в составе игрока-стримера "Халл Сити" в FIFA 18 //

Пеле включил экс-игрока "Анжи" в свой состав в FIFA 18