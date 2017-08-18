"Мельбурн Сити" подписал киберфутболиста

Австралийский футбольный клуб "Мельбурн Сити" сообщил о подписании контракта с игроком по дисциплине FIFA. Соглашение было заключено с Маркусом Гомесом. Он стал первым киберфутболистом, представляющим клуб из высшего дивизиона Австралии. На данный момент 20-летний Гомес входит в число 32-х сильнейших игроков планеты. Он смог пробиться на чемпионат мира FIFA Interactive Cup 2017 в Лондоне.

"Мельбурн Сити" входит в спортивный холдинг City Football Group Club, частью которого также являются клубы "Нью-Йорк Сити" и "Манчестер Сити". Обе организации ранее уже заключили контракты с киберфутболистами. Однако представители холдинга отмечают, что не будут развивать киберспортивные дисциплины, не связанные с традиционным спортом.