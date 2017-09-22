Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе был впечатлен специальным изданием нового футбольного симулятора FIFA 18, которое ему подарил разработчик игры EA Sports. Француз, как и многие другие профессиональные игроки, получил комплект из диска, джойстика Play Station 4 и своей карточки. Футболист обпуликовал на своей странице в Инстаграме видео распаковки подарочной коробки.
Также за подобные подарки EA Sports поблагодарили нападающие Антуан Гризманн ("Атлетико"), Радамель Фалькао ("Монако") и Александр Ляказетт ("Арсенал").
Напомним, что официальный выход игры FIFA 18 состоится лишь через неделю - 29 сентября.
Bien reçu !! Merci @EASPORTSFIFA #fifa18 🎮⚽️ pic.twitter.com/EID4ZCaa9A– Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 21 сентября 2017 г.
YESSSSSS! 🙌 Merci @EA_FIFA_France 🤙 😄 🤙 #FIFA18 🎮 pic.twitter.com/niDhcDcvKr– Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 21 сентября 2017 г.
- Арсенал Л
- Атлетико
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Радамель Фалькао
- Антуан Гризманн
- Александр Ляказетт
- Кильян Мбаппе