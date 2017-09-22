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Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18


Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе был впечатлен специальным изданием нового футбольного симулятора FIFA 18, которое ему подарил разработчик игры EA Sports. Француз, как и многие другие профессиональные игроки, получил комплект из диска, джойстика Play Station 4 и своей карточки. Футболист обпуликовал на своей странице в Инстаграме видео распаковки подарочной коробки.

Также за подобные подарки EA Sports поблагодарили нападающие Антуан Гризманн ("Атлетико"), Радамель Фалькао ("Монако") и Александр Ляказетт ("Арсенал"​).

Напомним, что официальный выход игры FIFA 18 состоится лишь через неделю - 29 сентября.

 

FIFA 18 🎮 @isma_mbm @joekobo_

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29) Сен 21 2017 в 11:20 PDT

 

La saison commence ⚽🎮 Merci @ea_sports_france ❤ #FIFA18

Публикация от Falcao (@falcao) Сен 21 2017 в 1:38 PDT

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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