Мбаппе впечатлен подарочным изданием FIFA 18

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе был впечатлен специальным изданием нового футбольного симулятора FIFA 18, которое ему подарил разработчик игры EA Sports. Француз, как и многие другие профессиональные игроки, получил комплект из диска, джойстика Play Station 4 и своей карточки. Футболист обпуликовал на своей странице в Инстаграме видео распаковки подарочной коробки.

Также за подобные подарки EA Sports поблагодарили нападающие Антуан Гризманн ("Атлетико"), Радамель Фалькао ("Монако") и Александр Ляказетт ("Арсенал"​).

Напомним, что официальный выход игры FIFA 18 состоится лишь через неделю - 29 сентября.