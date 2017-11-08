"Майнц", менхенгладбахская "Боруссия" и "Байер" посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Майнца", менхенгладбахской "Боруссии" и "Байера" приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Фабиан Фрай, Геррит Хольтманн, Робин Центнер, Леон Балогун и Янник Хут, второй - Тобиас Зиппель, Нико Эльведи, Кристоф Крамер и Оскар Вендт, а третий - Никлас Ломб, Венделл, Андре Рамалью и Штефан Кисслинг​. "Майнц" набрал 18 400 очков, менхенгладбахская "Боруссия" - 13 000 очков, а "Байер" - 19 000 очков.

Ранее в данном конкурсе приняли участие футболисты "Вердера" (15 200 очков), "Аугсбурга" (12 600), "Шальке" (13 600), "Гамбурга" (15 400), "Герты" (12 200), "Фрайбурга" (16 000), "Ганновера" (18 600), "Лейпцига" (19 400), "Вольфсбурга" (12 000), "Штутгарта" (21 200), "Кельна" (15 400) и "Хоффенхайма" (15 400). Таким образом, в турнирной таблице лидирует "Штутгарт".

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Ожидается, что в будущем в этом конкурсе примут участие и другие клубы чемпионата Германии.

Игроки "Гамбурга", "Фрайбурга" и "Герты" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Вердера", "Шальке" и "Аугсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Ганновера", "Лейпцига" и "Вольфсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Штутгарта", "Кельна" и "Хоффенхайма" посоревновались в пробитии штрафных ударов