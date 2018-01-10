Марков не играет своей специальной карточкой в FIFA 18

Киберфутбольная команда "Тосно" на своей странице в социальной сети опубликовала составы футболистов клуба, играющих в FIFA 18. Свои команды в режиме Ultimate Team продемонстрировали Раде Дугалич, Нуну Роша, Евгений Марков, Марко Полетанович, Евгений Чернов, Никола Труич, Максим Палиенко и Андерсон Карвалью. В ближайшее время Tosno eSports планирует путем голосования определить лучший состав.

Стоит отметить, что нападающий Евгений Марков, который за хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" был включен в команду недели по версии EA Sports и получил специальную карточку с рейтингом 73 OVR (OVR - общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"), не используют свою карточку.

Марков, Гризманн и Стерлинг - в новой команде недели FIFA 18 //

Евгений Марков: "Низкие показатели в FIFA 18 хороший стимул для прогресса"