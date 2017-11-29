Марков, Гризманн и Стерлинг - в новой команде недели FIFA 18

Компания EA Sports представила одиннадцатую команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 74 OVR (OVR - общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ") получил нападающий "Тосно" Евгений Марков, забивший 3 гола в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала". Обычная карточка российского форварда имеет рейтинг 64 OVR.

Стоит отметить, что ранее "Тосно" на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию игрока со своей информ-карточкой, на которой изображен рейтинг 73 OVR.

Полностью одиннадцатая команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Основной состав - Сальваторе Сиригу (ВРТ, "Торино", 84), Маттиас Гинтер (ЦЗ, "Боруссия" М, 84), Стефан де Фрай (ЦЗ, "Лацио", 85), Марвин Зегелар (ЛФЗ, "Уотфорд", 81), Рахим Стерлинг (ПФА, "Манчестер Сити", 86), Каземиру (ЦОП, "Реал", 86), Эвер Банега (ЦП, "Севилья", 85), Марко Верратти (ЦП, "ПСЖ", 88), Мемфис Депай (ЛФА, "Лион", 83), Антуан Гризманн (ЦАП, "Атлетико", 89), Жонас (ФРВ, "Бенфика", 85);

Запасные - Волкан Демирел (ВРТ, "Фенербахче", 81), Михаэль Ланг (ПЗ, "Базель", 81), Жером Руссийон (ЛФЗ, "Монпелье", 81), Марлос (ПП, "Шахтер", 84), Филип Костич (ЛП, "Гамбург", 82), Чарли Остин (ФРВ, "Саутгемптон", 82), Рохелино Фунес Мори (ФРВ, "Монтеррей", 82);

Резерв - Матей Выдра (ЦАП, "Дерби Каунти", 78), Марсель Хилснер (ПП, "Ганза", 73), Джастин Клайверт (ЛФА, "Аякс", 79), Райн Сессеньон (ЛФА, "Фулхэм", 76), Евгений Марков (ФРВ, "Тосно", 74).

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.