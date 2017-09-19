Maniika перешел из "Метца" в "ПСЖ"

Один из лучших киберфутболистов Франции Йоан 'Maniika' Симон стал игроком "ПСЖ"​. В прошлом сезоне в киберспортивной лиге чемпионата Франции он представлял "Метц" и стал чемпионом.

- Для меня большая честь присоединиться к одному из лучших клубов в мире, который всегда был моим любимым клубом, - отметил Симон.

На прошедшем в августе чемпионате мира по FIFA 17 Maniika дошел до 1/4 финала в группе Play Station 4.