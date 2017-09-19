Maniika перешел из "Метца" в "ПСЖ"

Один из лучших киберфутболистов Франции Йоан 'Maniika' Симон стал игроком "ПСЖ". В прошлом сезоне в киберспортивной лиге чемпионата Франции он представлял "Метц" и стал чемпионом.
- Для меня большая честь присоединиться к одному из лучших клубов в мире, который всегда был моим любимым клубом, - отметил Симон.
На прошедшем в августе чемпионате мира по FIFA 17 Maniika дошел до 1/4 финала в группе Play Station 4.
We're proud to introduce you our new world-class player @PSG_ManiiKa ! #AllezParis– PSG eSports (@PSGeSports) 18 сентября 2017 г.
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