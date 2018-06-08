"Манчестер Сити" подписал состав по FIFA Online в Китае

"Манчестер Сити" открыл новое киберпортивное направление: английский футбольный клуб объявил о подписании состава по FIFA Online в Китае. Пока контракты заключили с тремя киберфутболистами, которые добивались успеха в последних сезонах. Еще двух игроков англичане подпишут позже.

Манкунианцы стали первой английской командой, которая открыла состав по этой дисциплине. Первого кибератлета по традиционной версии FIFA "Манчестер Сити" подписал в 2016 году.

FIFA Online – является условно-бесплатной версией футбольной игры, которая распространяется только на азиатском рынке Азии.