18:31 31 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Максим Кириллов: "Рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями"

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В воскресенье в Самаре состоялся первый в истории "Крыльев Советов" официальный турнир по киберфутболу среди болельщиков. За право быть лучшим геймером и подписать контракт с клубом с правом представлять команду на соревнованиях под эгидой РФПЛ боролись свыше 150 участников. Среди них были не только жители Самары, но и представители других городов. Также дополнительный интерес турниру придавало участие в нем известного в среде геймеров Акылбека Бисикенова – видеоблогера с миллионом подписчиков на канале Youtube.

Первое место в турнире завоевал Максим Кириллов. Стоит отметить, что он дошел до финала на приставке Sony, а в финале ему пришлось без подготовки играть на консоли Xbox. На этой неделе с игроком будет подписан контракт и проведена презентация в качестве официального представителя "Крыльев Советов".

– Меня переполняют эмоции, – приводит официальный сайт РФПЛ слова Кириллова. – Готовился к этому турниру две недели и, считаю, заслуженно выиграл. Очень рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями", ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на "Металлург". Спасибо организаторам за такую возможность!

Дополнительная информация

http://rfpl.org/fifa17/news/news_18.html

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