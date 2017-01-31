Максим Кириллов: "Рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями"

В воскресенье в Самаре состоялся первый в истории "Крыльев Советов" официальный турнир по киберфутболу среди болельщиков. За право быть лучшим геймером и подписать контракт с клубом с правом представлять команду на соревнованиях под эгидой РФПЛ боролись свыше 150 участников. Среди них были не только жители Самары, но и представители других городов. Также дополнительный интерес турниру придавало участие в нем известного в среде геймеров Акылбека Бисикенова – видеоблогера с миллионом подписчиков на канале Youtube.

Первое место в турнире завоевал Максим Кириллов. Стоит отметить, что он дошел до финала на приставке Sony, а в финале ему пришлось без подготовки играть на консоли Xbox. На этой неделе с игроком будет подписан контракт и проведена презентация в качестве официального представителя "Крыльев Советов".

– Меня переполняют эмоции, – приводит официальный сайт РФПЛ слова Кириллова. – Готовился к этому турниру две недели и, считаю, заслуженно выиграл. Очень рад, что подпишу контракт с любимыми "Крыльями", ведь я с детства болею за наш клуб и хожу на "Металлург". Спасибо организаторам за такую возможность!