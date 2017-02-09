Лукаку попал в команду недели FIFA 17 в четвертый раз

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 21:

Основной состав – Янн Зоммер (ВРТ, "Боруссия" М, 86*) – Кирьякос Пападопулос (ЦЗ, "Гамбург", 83), Сократис Папастатопулос (ЦЗ, "Боруссия" Д, 87), Йетро Виллемс (ЛЗ, ПСВ, 83) – Марек Хамшик (ЦП, "Наполи", 87), Генрих Мхитарян (ЛП, "Манчестер Юнайтед", 87) – Хуан Куадрадо (ПП, "Ювентус", 84), Эден Азар (ЛФА, "Челси", 92) – Марко Пароло (ЦП, "Лацио", 84) – Ромелу Лукаку (ФРВ, "Эвертон", 88), Дрис Мертенс (ФРВ, "Наполи", 88).

Запасные – Реми Веркутр (ВРТ, "Кан", 82), Фернандо Кинтеро (ЦАП, "Индепендьенте" М, 83), Фернандо Торрес (ФРВ, "Атлетико", 84), Диего Кастро (ЛП, "Перт Глори"), Радамель Фалькао (ФРВ, "Монако", 86), Жонас (ФРВ: "Бенфика", 86);

Резерв – Мохамед Эльюнусси (ПП, "Базель", 74), Дэвид Эдвардс (ЦОП, "Вулверхэмптон", 74), Оливьер Мини (ПП, "Васланд-Беверен", 72), Мусса Дембеле (ФРВ, "Селтик", 74), Тикинью Соарес (ФРВ, "Порту", 74).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Ромелу Лукаку забил четыре гола и в четвертый раз оказался в команде недели! Бельгийский нападающий в невероятной форме! Эден Азар забил великолепный гол, пройдя с мячом со своей половины поля и обыграв по пути к чужим воротам трех соперников! Дрис Мертенс в четвертый раз вошел в список лучших игроков недели. Бельгиец вновь доказал, что является главной силой "Наполи" в этом сезоне. Габриэл Жезус навсегда запомнит свой дебют за "Сити" – два гола из двух на его счету в победе "горожан". Добро пожаловать!", – объясняет свой выбор EA Sports.