Лукаку недоволен своими показателями в FIFA 18

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку недоволен своей карточкой игрока недели в FIFA 18. Бельгиец вошел в число лучших игроков прошлой недели, за что получил карточку с общим рейтингом 88 OVR за гол и голевую передачу в матче с "Челси", но футболист считает, что показатель ускорения слишком мал.

"Я хочу обновления моего показателя "Ускорение" в FIFA 18... темп хороший, но ускорение 70 - это нечто (на самом деле в игре у него этот показатель 76. - Прим. "СЭ")... Думаю, вы, ребята, видели мой спринт в конце игры. Что вы думаете об этом, EA Sports?" - написал Лукаку в Твиттере.

Напомним, ранее недовольство своими характеристиками в FIFA 18 высказали другие известные игроки из чемпионата Англии – Дэниэл Старридж, Деле Алли и Бенжамен Менди.

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //

Реакция Старриджа на свою скорость в FIFA 18. Видео​