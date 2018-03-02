Лукаку недоволен своими показателями в FIFA 18

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку недоволен своей карточкой игрока недели в FIFA 18. Бельгиец вошел в число лучших игроков прошлой недели, за что получил карточку с общим рейтингом 88 OVR за гол и голевую передачу в матче с "Челси", но футболист считает, что показатель ускорения слишком мал.
"Я хочу обновления моего показателя "Ускорение" в FIFA 18... темп хороший, но ускорение 70 - это нечто (на самом деле в игре у него этот показатель 76. - Прим. "СЭ")... Думаю, вы, ребята, видели мой спринт в конце игры. Что вы думаете об этом, EA Sports?" - написал Лукаку в Твиттере.
Напомним, ранее недовольство своими характеристиками в FIFA 18 высказали другие известные игроки из чемпионата Англии – Дэниэл Старридж, Деле Алли и Бенжамен Менди.
Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //
Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18 //
Реакция Старриджа на свою скорость в FIFA 18. Видео
I want an upgrade on my acceleration on fifa... the pace is good but acceleration 70 something 🤦🏿♂️..I think you guys saw my sprint at the end of the last game right.. are you guys going to something about it @EASPORTSFIFA ? 🤷🏿♂️ https://t.co/r4eWGDkYhj– R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) 28 февраля 2018 г.
inspire
большие пацаны, бабло рубят на вес уже, а все туда же )))
23:27 2 марта
баламошка
Раньше бы хлопок вручную собирал, а сейчас их сиятельство, видите ли, недовольны.
23:19 2 марта